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Известный комик получил термин за оскорбление Лукашенко: что он такого сказал (ВИДЕО)

Слава Комиссаренко была заочно осуждена за оскорбление самопровозглашенного президента Лукашенко

30 декабря 2024, 19:15
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Лиля Воробьева








 Известный белорусский комик Слава Комиссаренко получил заочный приговор в виде шести лет лишения свободы за свои шутки в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. Решение принял Минский городской суд.

Известный комик получил термин за оскорбление Лукашенко: что он такого сказал (ВИДЕО)

Слава Комиссаренко (фото из открытых источников)

Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что 39-летнего стендап-комика обвинили в "клевете на президента", "оскорблении президента" и "разжигании вражды". Комиссаренко является известной фигурой в Беларуси и России, где его стендапы пользуются значительной популярностью.

Комиссаренко стал известным благодаря сатирическим монологам, в которых высмеивал Александра Лукашенко. В своих выступлениях он также неоднократно высказывался о фальсификации президентских выборов в Беларуси в 2020 году, на которых Лукашенко объявил себя победителем. Кроме того, комик критиковал насилие силовиков во время протестов. Слава Комиссаренко также популяризировал мем "Чик Чирик", который стал интернет-символом критики Лукашенко.

В 2021 году комику запретили выступать в Минске. В начале 2022 года Комиссаренко заявил, что КГБ Беларуси объявило его в розыск. Он также рассказал, что ему звонили и писали с угрозами, но к тому моменту он уже покинул страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько "Орешников" Лукашенко ждет от Путина на первом этапе . Беларусь получит от РФ десять ракетных комплексов "Орешник".  Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА. Белорусский диктатор рассказал, что такое количество будет получено на первом этапе. А потом Кремль пришлет Лукашенко еще несколько таких систем.

Недавно Александр Лукашенко взялся рубить дрова возле дома, где он остановился. При этом "отец" к работе надел шапку для бани. Кадры в ответ Лукашенко за работой появились в пропагандистском паблике "Пул первого".



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