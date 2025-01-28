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Какие мировые лидеры поздравили Лукашенко с победой на "выборах"

По меньшей мере, 11 мировых лидеров поздравили Александра Лукашенко с победой на "выборах" президента Беларуси.

сегодня, 10:30 comments4497
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Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в седьмой раз победил на так называемых выборах президента Беларуси 2025 года. По данным ЦИК, он набрал – 86,82% голосов, что стало одним из самых высоких показателей за всю историю выборов в Беларуси. Несмотря на то, что ЕС осудили выборы и назвали их фиктивными и не отвечающими принципам демократии, несколько лидеров мира поздравили Александра Лукашенко.

Какие мировые лидеры поздравили Лукашенко с победой на "выборах"

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александра Лукашенко с победой на выборах поздравили, по меньшей мере, 11 мировых лидеров. Одним из первых, кто поздравил белорусского диктатора, стал президент Никарагуа Хосе Даниэль Ортега, который заявил, что гордится близкими, братскими и революционными отношениями с Лукашенко. Ортега очередные выборы в Беларуси назвал историческим триумфом Лукашенко.

Лукашенко получил поздравление от Владимира Путина, заявившего о "политическом авторитете" белорусского лидера.

"Убежденная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о бесспорной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь", — сказал Путин.

Также Лукашенко приветствие поступило от Китая, где лидер КНР Си Цзиньпин пожелал развитию отношений между странами.

"Дружественной Беларуси – процветание и могущества. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, готов с вами прилагать совместные усилия для продолжения традиционной дружбы между Китаем и Беларусью", – говорится в поздравлении Си Цзиньпина.

Кроме того, Лукашенко с победой на так называемых выборах также поздравили президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президентом Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистан Сердар Бердымухамедз, премьер-министр Садир Жапаров и президент Вьетнама Луонг Куонг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко после оглашения результатов упомянул Трампа и заявил о создании собственной криптовалюты в Беларуси.



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