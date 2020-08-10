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Кандидат в президенты Беларуси пропала после посещения ЦИК

Известно лишь то, что Тихановская "приняла решение"

10 августа 2020, 22:55 comments773
Автор:

Владимир Лавский
Кандидат в президенты Беларуси пропала после посещения ЦИК

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пропала после посещения Центральной избирательной комиссии Беларуси. Об этом сообщает "Радио Свобода. Беларусь". 

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, что кандидат находилась в ЦИК около трех часов вместе с адвокатом. По предварительным данным там с Тихановской общались представители государственных и правоохранительных органов. Адвокат не смог подтвердить данную информацию, потому что во время беседы он находился вместе с кандидатом в разных кабинетах.

После этого Светлана Тихановская вышла из здания и проронила лишь единственную фразу: "Я приняла решение". Однако, каким является это решение, никто не знает. После этого она села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении. По состоянию на 22.41, Тихановская на связь не выходит. 

Как ранее сообщали "Комментарии", на Кальварийской улице в Минске милиция начала использовать оружие, чтобы разогнать акции протеста. По состоянию на 21.15, среди раненных - два журналиста. 



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