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Литва предоставляет политубежище для граждан Беларуси: предложением воспользовались более 200 человек

По информации МВД страны, 205 граждан Беларуси получили разрешение на въезд в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями, из них 54 человека уже находятся в стране

сегодня, 23:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Разрешение на въезд и пребывание в Литве получили более двухсот граждан Беларуси. Об этом информирует литовское МВД.

Литва предоставляет политубежище для граждан Беларуси: предложением воспользовались более 200 человек

Источник: leesider.livejournal.com

В сообщении говорится, что 205 граждан Беларуси получили разрешение на въезд в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями, из них 54 человека уже находятся в стране. Подчеркивается, что распоряжение для этого были предоставлены министром внутренних дел Ритой Тамашунене.

По информации пресс-службы ведомства, такие разрешения выдаются после процедуры согласования с МИД о прибытии иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, например, из-за сложившихся политических обстоятельств или другие угрозы.

"Когда начались массовые протесты в соседней стране, мы немедленно подготовили план мероприятий и, по-прежнему внимательно следим за политической ситуацией в Беларуси. Мы готовы и в дальнейшем помогать гражданам Беларуси, которые нуждаются в защите в связи с угрозами и политическими обстоятельствами, с которыми они сталкиваются", - объясняет Тамашунене.

МВД Литвы напоминает о порядке действий в случае, если граждане Беларуси хотят въехать в Литовской Республики по особым гуманитарным причинам. В этом случае они должны обратиться в Посольство Литовской Республики в Беларуси для выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литовскую Республику и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют, или существует реальная угроза их безопасности и жизни.

Известно, что в Литву поступило уже таких 16 ходатайств от граждан Беларуси. Иностранцы могут обращаться по предоставлению убежища в пункте пропуска через границу к сотрудникам Государственной пограничной службы или Департамента миграции. После рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища предоставляется или статус беженца, или дополнительная защита и выдается разрешение на проживание в Литовской Республике.

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