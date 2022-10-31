Лукашенко боится этого, как огня: экс-посол Беларуси раскрыл подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хорошо был знаком с экс-президентом Югославии и Сербии Слободаном Милошевичем и поэтому очень остерегается повторить его жизненный путь. Лукашенко боится, что его решения в итоге могут привести к тому, что ему придется отвечать перед народом и принять самое жестокое наказание. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал бывший посол Беларуси в Португалии, Испании, Франции и Польше Павел Латушко.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, всем хорошо известно, чем закончится победа Украины в войне против России. Лукашенко понимает, что ему не удастся избежать международного трибунала и придется отвечать. Александр Лукашенко понимает это и очень не хочет повторения судьбы Милошевича. На закрытых совещаниях, которые не освещаются в прессе, он везде запугивает чиновников, что им вместе с ним придется "сидеть в международном трибунале", если его режим падет.

"Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример", — отметил Павел Латушко.

По его словам, у Лукашенко есть шанс, что Китай может предоставить ему убежище в случае, если ему придется убегать из Беларуси.

Стоит отметить, что режим Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения предоставил территорию Беларуси России, которую та использует для атак на территорию Украины. Практически ежедневно украинские города обстреливаются с территории Беларуси.

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