Лукашенко дал оценку российскому параду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает парад в честь 80-й годовщины Победы во Второй Мировой войне, который прошел на Красной площади в Москве, лучшим из проводимых парадов, которые он видел. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

Александр Лукашенко на параде в Москве

"Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал — зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", – поделился впечатлениями с журналистами Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.

"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете — время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы, — отметил президент. — Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел

По его словам, продолжение будет в Минске. "В 20:30 у нас свой парад белорусский. Мы специально его на вечер отнесли. Потому что нужно было побывать в Москве", – добавил Лукашенко.

Лукашенко присутствовал на параде в Москве вместе с сыном Николаем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на праздничном параде в Москве россияне показали образцовую бронетехнику, однако не ту, на которой оккупанты действительно идут в штурмы в Украине. Об этом сообщил военный сил обороны Украины Станислав Бунятов.

"На параде были буханки без крыши, жигули в сетках, мотоциклы, самокаты, велосипеды, черепахи?" – саркастически задается вопросом военный, намекая, на чем действительно воюют оккупанты на нашей территории. Отметим, что военные неоднократно сообщали, что оккупанты идут в штурмы на баги, жигулях, электросамокатах и другой технике, чтобы сохранить бронетехнику, которой у оккупантов осталось не так много.