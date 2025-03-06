Лукашенко «готовит карты»: Беларусь в ближайшее время может вступить в войну

Беларусь может в ближайшее время напасть на Польшу, заявил военный Кирилл Сазонов. Впрочем, по его словам, это произойдет после соответствующих провокаций.

Александр Лукашенко

"Лукашенко покажет карты с четырьмя направлениями, ну а информационную подготовку они давно ведут. Мол, Польша готовит агрессию, коварный Запад стягивает наемников и так далее. Так что разогрев уже идет. Понятно, что реально нападать будет совсем не армия Беларуси и решение примет не Лукашенко. Центр управления будет в Москве и вооруженные силы будут российские. Разве что переоденут в форму армии Беларуси и военные билеты напечатают. Но формально – войну вести будет именно Беларусь", — считает Сазонов.

По его мнению, такая комбинация сегодня выглядит очень логичной. Дело в том, говорит он, что войну в Украине Кремль выиграть не смог и любая эскалация ничего не дает – просто Запад увеличивает помощь. При этом, добавил военный, шантажировать Европу взятием поселка, который европейцы и американцы даже не могут найти на карте – не вариант. Помимо этого, подчеркнул Сазонов, Россия уже не может говорить о том, что она собирается взять Киев или Харьков, так как ей уже не верят. При этом, Кремль хочет заставить "серьезных людей" просить Россию о переговорах.

"Вариант один. Заморозить агрессию в Украине, перевести дух и спустить якобы армию Беларуси на ту же Польшу. Да, теперь все уже знают, что "вторая армия России" это миф и страшная сказка. Но и способность восточного фланга НАТО к сопротивлению тоже пересмотрели и не в лучшую сторону. Так что вполне реально мы увидим спектакль "Бульбофюрер сам напал на Польшу, Кремль не при чем, но готов помочь с переговорами". Вот такой простой сценарий. При котором европейские страны сами будут звонить в Кремль и просить помочь остановить агрессию. Сценарий на поверхности, маловероятно, что в Кремле до него не додумались", — говорит Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алаудинов допустил всеобщую мобилизацию в России и поход на Европу.



