Лукашенко «готовит карты»: Беларусь в ближайшее время может вступить в войну

Беларусь может в
ближайшее время напасть на Польшу, заявил военный Кирилл Сазонов. Впрочем, по
его словам, это произойдет после соответствующих провокаций.
Александр Лукашенко
"Лукашенко
покажет карты с четырьмя направлениями, ну а информационную подготовку они
давно ведут. Мол, Польша готовит агрессию, коварный Запад стягивает наемников и
так далее. Так что разогрев уже идет. Понятно, что реально нападать будет
совсем не армия Беларуси и решение примет не Лукашенко. Центр управления будет
в Москве и вооруженные силы будут российские. Разве что переоденут в форму
армии Беларуси и военные билеты напечатают. Но формально – войну вести будет
именно Беларусь", — считает Сазонов.
По его мнению,
такая комбинация сегодня выглядит очень логичной. Дело в том, говорит он, что войну
в Украине Кремль выиграть не смог и любая эскалация ничего не дает – просто
Запад увеличивает помощь. При этом, добавил военный, шантажировать Европу
взятием поселка, который европейцы и американцы даже не могут найти на карте –
не вариант. Помимо этого, подчеркнул Сазонов, Россия уже не может говорить о
том, что она собирается взять Киев или Харьков, так как ей уже не верят. При
этом, Кремль хочет заставить "серьезных людей" просить Россию о переговорах.
"Вариант один.
Заморозить агрессию в Украине, перевести дух и спустить якобы армию Беларуси на
ту же Польшу. Да, теперь все уже знают, что "вторая армия России" это миф и
страшная сказка. Но и способность восточного фланга НАТО к сопротивлению тоже
пересмотрели и не в лучшую сторону. Так что вполне реально мы увидим спектакль
"Бульбофюрер сам напал на Польшу, Кремль не при чем, но готов помочь с
переговорами". Вот такой простой сценарий. При котором европейские страны сами
будут звонить в Кремль и просить помочь остановить агрессию. Сценарий на
поверхности, маловероятно, что в Кремле до него не додумались", — говорит
Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Алаудинов допустил всеобщую мобилизацию в России и поход на
Европу.
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