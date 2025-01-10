Лукашенко готовится к выборам: какими "сюрпризами" удивит граждан

В Беларуси в январе 2025 года должны пройти выборы президента. Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на президентский пост. При этом готовится Лукашенко основательно – вероятно, будут отключать интернет, чтобы ситуацию в стране держать под полным контролем.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации отметили, что минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также сообщалось о проблемах с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.

Подобные действия белорусских провайдеров могут свидетельствовать о подготовке властей к отключению соцсетей в стране во время президентских выборов 26 января. Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста”, — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Также в Центре напомнили, что в 2020 году президентские выборы в Беларуси сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результата в пользу Александра Лукашенко.

“В ЕС не признали выборы в Беларуси свободными и справедливыми, а Лукашенко – легитимным президентом. На выборах в Беларуси 2025 зарегистрировано 5 кандидатов, но реальная политическая конкуренция на них отсутствует”, — отметили в ЦПИ.

Напомним, что в Беларуси, как писал портал "Комментарии", подтягивают войска к границе с Украиной. Не повторится ли ситуация февраля 2022 года — рассказали в Центре противодействия дезинформации.

В период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничном.



