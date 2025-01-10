Лукашенко готовится к выборам: какими "сюрпризами" удивит граждан

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Беларуси в январе 2025 года должны пройти выборы президента. Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на президентский пост. При этом готовится Лукашенко основательно – вероятно, будут отключать интернет, чтобы ситуацию в стране держать под полным контролем.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
В Центре противодействия дезинформации отметили, что минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также сообщалось о проблемах с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.
Также в Центре напомнили, что в 2020 году президентские выборы в Беларуси сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результата в пользу Александра Лукашенко.
Напомним, что в Беларуси, как писал портал "Комментарии", подтягивают войска к границе с Украиной. Не повторится ли ситуация февраля 2022 года — рассказали в Центре противодействия дезинформации.
В период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничном.
Новости