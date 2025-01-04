Лукашенко хочет получить козырь перед Москвой: к кому поедет перед выборами

Беларусь хочет вырваться из международной изоляции, в которую попала из-за военной помощи России. Александр Лукашенко ищет новые пути вырваться из "объятий РФ".

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко накануне выборов в Беларуси, которые состоятся 26 января, совершит визит в Китай. По данным ЦПД, это будет третья его официальная поездка в КНР за последние три года.

"Лукашенко стремится развивать связи с Китаем для поддержания своего режима и усиления переговорных позиций с Кремлем. В результате тесного сотрудничества с Россией Беларусь в последние годы находится в международной изоляции. В то же время страна испытывает давление со стороны России из-за непосредственного военного присутствия на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов”, — пояснили в Центре.

По данным ЦПД, Минск стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты, такие как промышленный кластер "Вялики Камень", сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе. Также Беларусь надеется на посредничество Китая в разблокировании транспортных перевозок в ЕС.

Напомним, что Александр Лукашенко, как писал портал "Комментарии", белорусский диктатор попросил у Путина разместить комплексы "Орешник" на территории страны. Лукашенко пожаловался на повышение уровня угрозы. "В Литве и Польше к границе с Беларусью взимаются, в частности, силы НАТО, это угроза больше, чем на границе с Украиной", — отметил белорусский диктатор.