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Лукашенко хочет за стол переговоров с Украиной и РФ: какие у него интересы

В Беларуси хотят, чтобы их страна принимала участие в переговорах о мире в Украине

сегодня, 12:14
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Ткачик Олеся

В МИД Беларуси заявили, что РБ также должна присутствовать за столом переговоров касательно Украины, чтобы интересы Беларуси также были учтены.

Лукашенко хочет за стол переговоров с Украиной и РФ: какие у него интересы

Александр Лукашенко

При этом политолог, военный Дмитрий Воронков не понимает, о каких именно интересах может идти речь.

"Какие еще интересы страны, которая просто стала проходным двором для рашки (с беларусами мы не воюем и нет спорных территорий) и кроме как роль пророссийской трибуны больше никакой другой роль сегодня Беларусь не играет. Больше того, еще и мечтает затариться у орков "орешниками". Бряцает потенциальном оружием на информационном уровне. Ну то есть отныне "карманная" страна путлера, не более. Какие еще интересы? С учетом раскладов это наши интересы набирают только более широкого спектра, а не напротив", — говорит Воронков.

По его мнению, вероятно, так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко просто таким образом хочет выторговать снятие санкций из своей страны.

"А заодно и создать видимость геополитически важного игрока. Может еще и КНДР посадить за стол, чтобы и пупс свои "хотелки" озвучил?" — отметил Воронков.

По мнению эксперта, переговорный формат должен представлять собой структуру из трех составляющих — две воюющих стороны и арбитр, заинтересованный в завершении войны, а не выбивании преференций, потому арбитр может уже быть интернационального формата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что даже если в ближайшее время Украина согласится на определенное перемирие с Россией, это лишь отсрочит новый виток войны. "Наивно считать", что избранный президент США Дональд Трамп сможет в 24 часа выполнить свое обещание и прекратить войну и остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02yJ6U9mdDcUoi6HU96cfATp8sqE1M1HU4JB3JzNrkX8WCBGjKn7JUf3MkbnuEo4qkl&id=100002357548082
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