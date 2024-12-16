Лукашенко хочет за стол переговоров с Украиной и РФ: какие у него интересы

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Ткачик Олеся
В МИД Беларуси заявили, что РБ также должна присутствовать за столом переговоров касательно Украины, чтобы интересы Беларуси также были учтены.
Александр Лукашенко
При этом политолог, военный Дмитрий Воронков не понимает, о каких именно интересах может идти речь.
По его мнению, вероятно, так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко просто таким образом хочет выторговать снятие санкций из своей страны.
По мнению эксперта, переговорный формат должен представлять собой структуру из трех составляющих — две воюющих стороны и арбитр, заинтересованный в завершении войны, а не выбивании преференций, потому арбитр может уже быть интернационального формата.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что даже если в ближайшее время Украина согласится на определенное перемирие с Россией, это лишь отсрочит новый виток войны. "Наивно считать", что избранный президент США Дональд Трамп сможет в 24 часа выполнить свое обещание и прекратить войну и остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина.
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