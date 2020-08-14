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Лукашенко хватил удар после выборов и протестов в Беларуси: подробности

Для спасения Лукашенко якобы даже привезли в Беларусь специалистов из Китая

сегодня, 12:31 comments1068
Автор:

Елена Волкова
Лукашенко хватил удар после выборов и протестов в Беларуси: подробности

Политолог из России Валерий Соловей сообщил на своей странице в “Фейсбук” о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко перенес несколько кровоизлияний в мозг. Соловей говорит, что в разгар протестов новоизбранный глава государства перенес второй инсульт за этот месяц. И для спасения Лукашенко якобы даже привезли в Беларусь специалистов из Китая.

Политолог уверяет: президент перенес несколько кровоизлияний, которые повлияли на его мимику.

“Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий – нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала", – говорит Соловей.

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл странуДействующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.


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