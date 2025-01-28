Лукашенко критикует Сикорского за слова, что он не последний диктатор Европы

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Slava Kot
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал не называть Александра Лукашенко последним диктатором Европы. По его словам, на территории континента есть еще один лидер, превзошедший белорусского диктатора – Владимир Путин. Александр Лукашенко критически отреагировал на слова Сикорского.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
26 января в Беларуси прошли так называемые выборы президента. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически на них отреагировал, заявив, что "нестерпимо" ждать, кого же объявят победителем белорусских "выборов". Также глава польского МИД призвал не назвать Лукашенко последним диктатором на континенте.
Лукашенко отреагировал на заявление польского политика и призвал его не приставать к делам Беларуси.
Согласно данным белорусского ЦИК, Лукашенко в седьмой раз победил на выборах в Беларуси с результатом 86,82%. Предыдущие экзит-полы показывали 87,6% поддержки белорусского диктатора. Сикорский отреагировал на такие результаты иронически спросив, что "только 87,6% любят своего бацька?".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие мировые лидеры поздравили Лукашенко с победой на "выборах".
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко вспомнил Трампа и заявил о создании собственной криптовалюты.
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