Лукашенко критикует Сикорского за слова, что он не последний диктатор Европы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал не называть Александра Лукашенко последним диктатором Европы. По его словам, на территории континента есть еще один лидер, превзошедший белорусского диктатора – Владимир Путин. Александр Лукашенко критически отреагировал на слова Сикорского.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

26 января в Беларуси прошли так называемые выборы президента. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически на них отреагировал, заявив, что "нестерпимо" ждать, кого же объявят победителем белорусских "выборов". Также глава польского МИД призвал не назвать Лукашенко последним диктатором на континенте.

"Прошу СМИ не называть Александра Лукашенко последним диктатором Европы, потому что это несправедливо. В воровстве, репрессиях и международной агрессии Владимир Путин догнал и перегнал его", — написал на платформе X Сикорский.

Лукашенко отреагировал на заявление польского политика и призвал его не приставать к делам Беларуси.

"Сикорский — человек опытный. Мы с ним встретились, поговорили. Пусть думает, что будет завтра. Сегодня удобрения сбросили польские крестьяне под МИД Польши, а завтра что? Скажите Сикорскому, чтобы он не сунул свой нос, куда его не просят", — ответил белорусский диктатор.

Согласно данным белорусского ЦИК, Лукашенко в седьмой раз победил на выборах в Беларуси с результатом 86,82%. Предыдущие экзит-полы показывали 87,6% поддержки белорусского диктатора. Сикорский отреагировал на такие результаты иронически спросив, что "только 87,6% любят своего бацька?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие мировые лидеры поздравили Лукашенко с победой на "выборах".

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко вспомнил Трампа и заявил о создании собственной криптовалюты.