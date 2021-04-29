logo
Русский Українська

BTC/USD

54416.69

ETH/USD

2729.41

LTC/USD

255.33

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью - СМИ (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью - СМИ (Фото)

Белорусские журналисты выяснили, что у президента Беларуси Александра Лукашенко четыре сына

сегодня, 08:25
Автор:

Кириєнко Анна

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть еще один сын. Лидер скрывает этот факт, поскольку ребенок имеет умственные недостатки. Эту информацию утверждают белорусские журналисты на Telegram-канале NEXTA.

Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью - СМИ (Фото)

У Лукашенко есть сын с умственной отсталостью. Фото: rbk.ru

Оказывается, что парень родился в 2002 году. Он на два года старше Николая. Родила ребенка политику Ирина Абельская — бывший личный врач президента и мать Коли.

Как утверждают журналисты, у парня наблюдались умственная отсталость, аутизм и недоразвитые слуховые проходы (то есть ребенок глухонемой).

Лукашенко мог скрывать существование ребенка, поскольку считал, что это может повредить политической карьере. Поэтому мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко, и отправили в детдом.

За мальчиком тщательно наблюдали и ухаживали. Матвей имел личных преподавателей, дорогие игрушки и еду.

Журналисты нашли фото 7-летней давности. На снимке Матвею 10-11 лет.

Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью - СМИ (Фото) - фото 2

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не будет делать прививку от COVID-19. Александр Лукашенко отметил, поскольку он болел коронавирус, в его организме еще достаточное количество антител. В пресс-службе президента Беларуси также добавили, что глава страны ранее отказывался от прививок против гриппа.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко анонсировал "важное решение", которое касается внутренней политики Беларуси. Как пояснил политик, им был подготовлен специальный декрет о высшей власти, который задействуют в экстренном случае. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/s/nexta_tv
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ