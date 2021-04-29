Лукашенко может скрывать сына с умственной отсталостью - СМИ (Фото)

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть еще один сын. Лидер скрывает этот факт, поскольку ребенок имеет умственные недостатки. Эту информацию утверждают белорусские журналисты на Telegram-канале NEXTA.

У Лукашенко есть сын с умственной отсталостью. Фото: rbk.ru

Оказывается, что парень родился в 2002 году. Он на два года старше Николая. Родила ребенка политику Ирина Абельская — бывший личный врач президента и мать Коли.

Как утверждают журналисты, у парня наблюдались умственная отсталость, аутизм и недоразвитые слуховые проходы (то есть ребенок глухонемой).

Лукашенко мог скрывать существование ребенка, поскольку считал, что это может повредить политической карьере. Поэтому мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко, и отправили в детдом.

За мальчиком тщательно наблюдали и ухаживали. Матвей имел личных преподавателей, дорогие игрушки и еду.

Журналисты нашли фото 7-летней давности. На снимке Матвею 10-11 лет.





Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не будет делать прививку от COVID-19. Александр Лукашенко отметил, поскольку он болел коронавирус, в его организме еще достаточное количество антител. В пресс-службе президента Беларуси также добавили, что глава страны ранее отказывался от прививок против гриппа.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко анонсировал "важное решение", которое касается внутренней политики Беларуси. Как пояснил политик, им был подготовлен специальный декрет о высшей власти, который задействуют в экстренном случае. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!