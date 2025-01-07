Лукашенко назвал новую цель своей жизни: останется ли он в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть в стране и ожидает ее передать преемнику. По его словам, он не будет убегать из Беларуси, но будет у власти пока позволит здоровье.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

7 января во время празднования Рождества Александр Лукашенко сделал несколько заявлений по поводу своего будущего и очертил новую цель собственной жизни. По его словам, он не держится за власть и намерен передать ее другим.

"Я не цепляюсь за власть. Я сделаю все, чтобы тихо, спокойно эту власть передать новому поколению. Потому что я надеюсь жить при новой власти, и вы тоже. Это моя цель. Поэтому мое большое преимущество в том, что я не пытаюсь как-то силой удержать власть", – сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что он не может оставаться вечным правителем страны, поэтому в ближайшие пять лет ожидает смены поколений.

"Смена поколений – это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем это так, чтобы вы не заметили боли. Надо выбрать нормальное правительство, нормального президента, правительство, которое покажет путь развития нашей страны. Мы от этого никуда не денемся. Это суть смены поколений", — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, "пока у меня здоровье, я буду с вами". Также он добавил, что не собирается бежать из своей страны.

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года, став первым и единственным президентом страны. Выборы во время его правления неоднократно критиковались международными наблюдателями из-за нарушений демократических стандартов. Особенно напряженной стала ситуация после выборов 2020 года, когда массовые протесты против фальсификаций были жестоко подавлены властями, что повлекло за собой усиление международной изоляции Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как Лукашенко просил у него прощения.

Также "Комментарии" писали о рейтинге недоверия к мировым лидерам среди украинцев. Список возглавили Путин и Лукашенко.