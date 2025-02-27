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Лукашенко назвал предложение Запада по урегулированию войны в Украине, которое никогда не примет Путин

Лукашенко заверил, что вопросы Украины без Украины решать не будут

27 февраля 2025, 15:11
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Кравцев Сергей

Пока Европа и США активно обсуждают возможность размещения европейских войск в Украине, что должно стать гарантией того, что россияне не начнут новое наступление, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Путин никогда не согласится на такую идею. Заявление белорусского диктатора цитирует госагентство "Белта".

Лукашенко назвал предложение Запада по урегулированию войны в Украине, которое никогда не примет Путин

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Россия никогда не согласится на направление миротворческих сил стран ЕС в Украину", — отметил Александр Лукашенко.

Политика спросили, что ему рассказывал Путин о переговорах с США.

"Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", – отметил Лукашенко.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль пытается выйти из международной изоляции, как сообщают эксперты, уже частично удалось. Однако Россия пытается вывести из изоляции также временно оккупированные территории. Помочь в этом российскому диктатору есть его коллега — Александр Лукашенко.

В Центре национального сопротивления объяснили, что в рамках политики легитимизации оккупации россияне запланировали международный форум регионов РФ и Беларуси, который планируют провести в Нижнем Новгороде на лето в 2025 году.

“На пропагандистское мероприятие сгоняют гауляйтеров с временно оккупированных территорий. На мероприятии не исключается заключение "международных договоров" ТОТ с марионеточным режимом Александра Лукашенко”, — говорится в сообщении.




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