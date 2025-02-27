Лукашенко назвал предложение Запада по урегулированию войны в Украине, которое никогда не примет Путин

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Кравцев Сергей
Пока Европа и США активно обсуждают возможность размещения европейских войск в Украине, что должно стать гарантией того, что россияне не начнут новое наступление, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Путин никогда не согласится на такую идею. Заявление белорусского диктатора цитирует госагентство "Белта".
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Политика спросили, что ему рассказывал Путин о переговорах с США.
Читайте на портале "Комментарии" — Кремль пытается выйти из международной изоляции, как сообщают эксперты, уже частично удалось. Однако Россия пытается вывести из изоляции также временно оккупированные территории. Помочь в этом российскому диктатору есть его коллега — Александр Лукашенко.
В Центре национального сопротивления объяснили, что в рамках политики легитимизации оккупации россияне запланировали международный форум регионов РФ и Беларуси, который планируют провести в Нижнем Новгороде на лето в 2025 году.
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