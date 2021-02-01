logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.02.2021

BTC/USD

33877.55

ETH/USD

1330.19

LTC/USD

132.82

НБУ 01.02.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.20

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе

Эту страну президент Беларуси считает островком безопасности в Европе

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, которая, по его мнению, является самой безопасной в Европе. Об этом сообщило интернет-издание БЕЛТА.

Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе

Александр Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе. Фото: cdn.iz.ru

Как оказалось, такой страной стала Беларусь. По словам главы страны, в 2020 году государство обратило особое внимание на усиление безопасности. Однако это единственное исключение, когда Беларусь применяла силу и сопротивлялась.

"Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива", — подытожил Лукашенко.

К тому же Лукашенко прокомментировал события, которые происходили в Беларуси весь этот период. Массовые протесты политик назвал провокацией, которой власть дала сопротивление.

Президент сообщил, что ни в одной стране нет такой усиленной охраны границы, как в Беларуси.

Напомним, что в Беларуси почти полгода продолжаются массовые протесты. Они происходят в связи с фальсифицированными выборами, на которых победил Александр Лукашенко. Однако сам политик уверен, что белорусский народ подстрекают другие страны, и что это провокация, инициированная Западом.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал последние события в России. Политик задел протесты в России и действия российского оппозиционера Алексея Навального. Лукашенко сравнил недавние протесты в Беларуси с российскими. По мнению политика, за ними стоят иностранные силы. Мероприятия, проходившие в Беларуси Лукашенко назвал трамплином для атаки на Российскую Федерацию.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Лукашенко нашел причину пандемии коронавируса. По словам Лукашенко, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе. Детали "теории Лукашенко" читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/01/luka/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ