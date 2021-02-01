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Кириєнко Анна
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, которая, по его мнению, является самой безопасной в Европе. Об этом сообщило интернет-издание БЕЛТА.
Александр Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе. Фото: cdn.iz.ru
Как оказалось, такой страной стала Беларусь. По словам главы страны, в 2020 году государство обратило особое внимание на усиление безопасности. Однако это единственное исключение, когда Беларусь применяла силу и сопротивлялась.
К тому же Лукашенко прокомментировал события, которые происходили в Беларуси весь этот период. Массовые протесты политик назвал провокацией, которой власть дала сопротивление.
Президент сообщил, что ни в одной стране нет такой усиленной охраны границы, как в Беларуси.
Напомним, что в Беларуси почти полгода продолжаются массовые протесты. Они происходят в связи с фальсифицированными выборами, на которых победил Александр Лукашенко. Однако сам политик уверен, что белорусский народ подстрекают другие страны, и что это провокация, инициированная Западом.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал последние события в России. Политик задел протесты в России и действия российского оппозиционера Алексея Навального. Лукашенко сравнил недавние протесты в Беларуси с российскими. По мнению политика, за ними стоят иностранные силы. Мероприятия, проходившие в Беларуси Лукашенко назвал трамплином для атаки на Российскую Федерацию.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что Лукашенко нашел причину пандемии коронавируса. По словам Лукашенко, люди страдают коронавирусом из-за своего небрежного отношения к природе. Детали "теории Лукашенко" читайте в нашем материале.
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