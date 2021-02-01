Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, которая, по его мнению, является самой безопасной в Европе. Об этом сообщило интернет-издание БЕЛТА.

Александр Лукашенко назвал самую безопасную страну в Европе. Фото: cdn.iz.ru

Как оказалось, такой страной стала Беларусь. По словам главы страны, в 2020 году государство обратило особое внимание на усиление безопасности. Однако это единственное исключение, когда Беларусь применяла силу и сопротивлялась.

"Мы никогда не конфликтовали и бряцать оружием не собираемся. Мы по-прежнему хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива", — подытожил Лукашенко.

К тому же Лукашенко прокомментировал события, которые происходили в Беларуси весь этот период. Массовые протесты политик назвал провокацией, которой власть дала сопротивление.

Президент сообщил, что ни в одной стране нет такой усиленной охраны границы, как в Беларуси.

Напомним, что в Беларуси почти полгода продолжаются массовые протесты. Они происходят в связи с фальсифицированными выборами, на которых победил Александр Лукашенко. Однако сам политик уверен, что белорусский народ подстрекают другие страны, и что это провокация, инициированная Западом.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал последние события в России. Политик задел протесты в России и действия российского оппозиционера Алексея Навального. Лукашенко сравнил недавние протесты в Беларуси с российскими. По мнению политика, за ними стоят иностранные силы. Мероприятия, проходившие в Беларуси Лукашенко назвал трамплином для атаки на Российскую Федерацию.

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