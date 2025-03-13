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Лукашенко назвал условие, когда "Украине и Европе придет труба" (ВИДЕО)

Лукашенко заявил, что судьбы Европы и Украины в руках Путина и Трампа

13 марта 2025, 18:28
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Лиля Воробьева

Лукашенко назвал условие, когда "Украине и Европе придет труба" (ВИДЕО)

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко во время своего визита в Россию сделал новое заявление о переговорах США и России. По его словам, если они договорятся, то "Украине и Европе будет труба". Такое безумное заявление он сделал во время совместного брифинга с Путиным. Его слова цитируют белорусские паблики.

Лукашенко о переговорном процессе России и США.

"Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятым! В их руках находится судьба этой Европы, которая повела и до сих пор ведет себя недальновидно",- заявил Лукашенко, подыгрывая Путину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин после продолжительного молчания ответил на предложение США. Российский правитель Владимир Путин наконец-то выразил свою реакцию на предложение США о временном прекращении боевых действий на 30 дней. Путин заявил, что Россия готова согласиться с этим, но с несколькими существенными замечаниями. Такая информация была распространена российскими пропагандистскими СМИ.

Путин, со свойственной ему циничной манерой, "поблагодарил" Дональда Трампа за "внимание к ситуации в Украине". Однако он уточнил, что РФ готова к перемирию только в том случае, если это приведет к долгосрочному миру и решению причин так называемого кризиса.

В то же время, диктатор прямо признал, что опасается, что в течение 30 дней перемирия Украина может укрепить свои позиции и подготовиться к дальнейшим боевым действиям. Кроме того, Путин заявил, что российская армия якобы продолжает наступление почти по всем направлениям, и поэтому ему не понятно, как будет выглядеть ситуация на линии фронта при прекращении огня. Особое внимание Путин обратил на трудности, связанные с контролем за исполнением соглашения о перемирии, отметив, что обеспечить верификацию и контроль на длинном фронте в 2000 км является "очень сложной" задачей.




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Источник: https://t.me/pul_1/16088
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