Лукашенко не собирается участвовать в дебатах: «Мне не до этого»

Сейчас не до дебатов, нужны не слова, а дела. Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Минском городском технопарке, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ход избирательной кампании, сообщает издание БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Если честно, не слежу. Нет времени просто для этого. Где-то даже сокращаться приходится. Знаю, что идут дебаты. Но никаких дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Да и что дебаты – чтобы люди разобрались. – сказал Александр Лукашенко. – Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. И Беларусь никогда не будет Беларусью 90-х годов, когда меня молодого избирали Президентом. Тогда мы не могли мечтать об этих "дворцах" — о производстве и прочем. Тогда надо было выживать. А сейчас надо развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела".

Лукашенко отметил , что просто не успевает и не может следить за избирательной кампанией.

"И потом, нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга стали бы стрелять, то ли в ухо, то ли в голову, "весело" было бы... А что потом ? Поэтому спокойно идем к выборам", – сказал он.

Говоря о предстоящем голосовании, Лукашенко призвал граждан прийти и отдать свой голос, для чего отведено достаточно времени.

"Если найдете возможность и время, придите проголосуйте. Определитесь и проголосуйте. Пять кандидатов с разными позициями, разные точки зрения", — отметил белорус.

Он также констатировал, что подчас предвыборные заявления политиков могут отличаться от реальных дел.

" Вон, смотрите, Трамп за сутки готов был прекратить войну в Украине. А сегодня говорит, что это непросто, — уйдут месяцы, а, может быть, и годы. В этом вся политика", — привел пример Александр Лукашенко.

"Поэтому вы люди опытные, умные. Думайте. Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-нибудь. Придите проголосуйте — целую неделю. Найдете время — проголосуйте. Ну не захотите — мы же вас на аркане тянуть не будем", — добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лукашенко считает, что Польша готовится к войне против Беларуси.