Лукашенко обозвал Навального - подробности

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Кириєнко Анна
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал последние события в России. Политик задел протесты в России и действия российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил белорусский ресурс "БЕЛТА".
Лукашенко прокомментировал события в России. Фото: mtdata.ru
Лукашенко сравнил недавние протесты в Беларуси с российскими. По мнению политика, за ними стоят иностранные силы. Мероприятия, проходившие в Беларуси, Лукашенко назвал трамплином для атаки на Российскую Федерацию.
Кроме того, белорусский политик высказал свое мнение относительно Алексея Навального. В своей речи Лукашенко обозвал оппозиционера "немецким протестуном".
"Вот эти все расследования немецкого протестуна, который сбежал, но был принят обратно в Россию — это только начало", — высказался президент.
Лукашенко не забыл прокомментировать и скандальный документальный фильм о дворце Путина.
Напомним, что после массовых протестов в России 23-го января, в домах сторонников оппозиционера Алексея Навального начали проводить обыски. Силовики успели попасть в студию ютуб-канала "Навальный Livе" и офис Фонда борьбы с коррупцией. Полиция обыскала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и родню координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова. Этот список ежечасно пополняется. Видео с обысков можно посмотреть на нашем сайте.
Также "Комментарии" рассказывали, какая судьба ждет Навального в России.
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