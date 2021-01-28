Лукашенко обозвал Навального - подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал последние события в России. Политик задел протесты в России и действия российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил белорусский ресурс "БЕЛТА".

Лукашенко прокомментировал события в России. Фото: mtdata.ru

Лукашенко сравнил недавние протесты в Беларуси с российскими. По мнению политика, за ними стоят иностранные силы. Мероприятия, проходившие в Беларуси, Лукашенко назвал трамплином для атаки на Российскую Федерацию.

Кроме того, белорусский политик высказал свое мнение относительно Алексея Навального. В своей речи Лукашенко обозвал оппозиционера "немецким протестуном".

"Вот эти все расследования немецкого протестуна, который сбежал, но был принят обратно в Россию — это только начало", — высказался президент.

Лукашенко не забыл прокомментировать и скандальный документальный фильм о дворце Путина.

"Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? К тому же я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того, чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений ", — подытожил Лукашенко.

Напомним, что после массовых протестов в России 23-го января, в домах сторонников оппозиционера Алексея Навального начали проводить обыски. Силовики успели попасть в студию ютуб-канала "Навальный Livе" и офис Фонда борьбы с коррупцией. Полиция обыскала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и родню координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова. Этот список ежечасно пополняется. Видео с обысков можно посмотреть на нашем сайте.

Также "Комментарии" рассказывали, какая судьба ждет Навального в России.

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