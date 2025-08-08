Лукашенко обозвал Трампа и рассказал, как Путин может с ним поступить

Рубрики
Лиля Воробьева
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию Time сделал ряд дерзких заявлений, в частности, относительно бывшего президента США Дональда Трампа.
Александр Лукашенко и Путин (фото из открытых источников)
Комментируя недавние заявления Трампа о мире в Украине, Лукашенко назвал американского политика "болтуном", "ничего не достигшим". По его словам, президент РФ Владимир Путин "может послать" Трампа.
В разговоре с Time Лукашенко также пригрозил "неисправимым вредом" в случае войны с Польшей или странами Балтии. По его словам, Беларусь хоть и не победит, но "морду набьет".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин из-за войны в Украине. Президент России Владимир Путин "жалеет о многих вещах", связанных с войной против Украины.Об этом в интервью американскому журналу Time заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
В ответ на вопрос журналиста, сожалеет ли Путин о начале полномасштабного вторжения, белорусский лидер ответил: "Да, я так думаю. Я уверен, что он о многом сожалеет".
Также "Комментарии" писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Белоруссии и своего сына, которого называют его преемником. Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.