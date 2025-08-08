Лукашенко обозвал Трампа и рассказал, как Путин может с ним поступить

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию Time сделал ряд дерзких заявлений, в частности, относительно бывшего президента США Дональда Трампа.

Комментируя недавние заявления Трампа о мире в Украине, Лукашенко назвал американского политика "болтуном", "ничего не достигшим". По его словам, президент РФ Владимир Путин "может послать" Трампа.

"Слушай, я пришел, сказал, 50 дней дал. Он всегда должен понимать, что его могут послать на…", — сказал белорусский лидер. При этом он добавил, что Путин еще не сделал этого, но вроде бы способен на такой шаг.

В разговоре с Time Лукашенко также пригрозил "неисправимым вредом" в случае войны с Польшей или странами Балтии. По его словам, Беларусь хоть и не победит, но "морду набьет".

