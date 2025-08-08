logo

BTC/USD

116456

ETH/USD

4053

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко обозвал Трампа и рассказал, как Путин может с ним поступить
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко обозвал Трампа и рассказал, как Путин может с ним поступить

Лукашенко сделал провокационные заявления в сторону американского президента

8 августа 2025, 22:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию Time сделал ряд дерзких заявлений, в частности, относительно бывшего президента США Дональда Трампа.

Лукашенко обозвал Трампа и рассказал, как Путин может с ним поступить

Александр Лукашенко и Путин (фото из открытых источников)

Комментируя недавние заявления Трампа о мире в Украине, Лукашенко назвал американского политика "болтуном", "ничего не достигшим". По его словам, президент РФ Владимир Путин "может послать" Трампа.

"Слушай, я пришел, сказал, 50 дней дал. Он всегда должен понимать, что его могут послать на…", — сказал белорусский лидер. При этом он добавил, что Путин еще не сделал этого, но вроде бы способен на такой шаг.

В разговоре с Time Лукашенко также пригрозил "неисправимым вредом" в случае войны с Польшей или странами Балтии. По его словам, Беларусь хоть и не победит, но "морду набьет".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин из-за войны в Украине. Президент России Владимир Путин "жалеет о многих вещах", связанных с войной против Украины.

Об этом в интервью американскому журналу Time заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мне кажется, что эта война, эта специальная военная операция пошла не так, как он думал", — сказал Лукашенко, комментируя действия российского диктатора.

В ответ на вопрос журналиста, сожалеет ли Путин о начале полномасштабного вторжения, белорусский лидер ответил: "Да, я так думаю. Я уверен, что он о многом сожалеет".

Также "Комментарии" писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Белоруссии и своего сына, которого называют его преемником. Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости