Лукашенко объяснил, почему в Беларуси никогда не будет революции

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Владимир Лавский
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следит за ситуацией в стране. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине очередной скандал из-за нежелания местных властей вводить карантин выходного дня.
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