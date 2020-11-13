Лукашенко объяснил, почему в Беларуси никогда не будет революции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следит за ситуацией в стране. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ — беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно — это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения. Сейчас о революции в Беларуси не может быть речи, потому что в стране нет революционеров", — сказал Александр Лукашенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине очередной скандал из-за нежелания местных властей вводить карантин выходного дня.

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