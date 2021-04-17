Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса - в чем причина

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не будет делать прививку от COVID-19. Данную информацию предоставляет ТАСС.

Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса - почему. Фото: ria.ru

Александр Лукашенко отметил, поскольку он болел коронавирусом, в его организме еще достаточное количество антител. В Пресс-службе президента Беларуси также добавили, что глава страны ранее отказывался от прививок против гриппа.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался и относительно эпидемической ситуации в Беларуси. По его словам, заболеваемость в стране очень низкая. Власть ожидала новую волну заражений, однако эти расчеты не оправдались.

Лукашенко считает, что производство в республике достаточного количества вакцин помогло удержать эпидемиологическую ситуацию в норме.

"На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно ", — добавил Лукашенко.

Таким образом президент Беларуси подчеркнул эффективность вакцины, однако испытывать ее на себе не стал.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси идет процесс конституционных изменений, но необходимо сохранить сильную президентскую власть. Кроме того, лидер страны заверил, что конституционные изменения нужны были стране давно, а Россия к этому не причастна. Полное мнение Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что второго апреля состоялась встреча главы Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. О чем говорили политики, узнавайте в нашем материале.

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