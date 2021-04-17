Лукашенко отказался вакцинироваться от коронавируса - в чем причина

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Кириєнко Анна
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что не будет делать прививку от COVID-19. Данную информацию предоставляет ТАСС.
Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса - почему. Фото: ria.ru
Александр Лукашенко отметил, поскольку он болел коронавирусом, в его организме еще достаточное количество антител. В Пресс-службе президента Беларуси также добавили, что глава страны ранее отказывался от прививок против гриппа.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался и относительно эпидемической ситуации в Беларуси. По его словам, заболеваемость в стране очень низкая. Власть ожидала новую волну заражений, однако эти расчеты не оправдались.
Лукашенко считает, что производство в республике достаточного количества вакцин помогло удержать эпидемиологическую ситуацию в норме.
Таким образом президент Беларуси подчеркнул эффективность вакцины, однако испытывать ее на себе не стал.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси идет процесс конституционных изменений, но необходимо сохранить сильную президентскую власть. Кроме того, лидер страны заверил, что конституционные изменения нужны были стране давно, а Россия к этому не причастна. Полное мнение Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что второго апреля состоялась встреча главы Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. О чем говорили политики, узнавайте в нашем материале.
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