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Лукашенко отреагировал на требование соседних стран вывести "Вагнер" из Беларуси

Лукашенко назвал требования "глупыми"

сегодня, 16:19
Автор:
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Лиля Воробьева
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Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести "вагнеровцев" из страны. Он назвал требование соседей "необоснованными и глупыми". Об этом он заявил на заседании Совбеза, сообщает БелТА.

Лукашенко отреагировал на требование соседних стран вывести "Вагнер" из Беларуси

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко назвал заявления иностранных лидеров по поводу пребывания "Вагнера" в стране "истерией".


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"Они достучались до того, что требуют немедленного вывода их из Беларуси. Но сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам большие военные формирования. Ответ прост: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего". Тогда можно и нам выдвигать претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", — сказал Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко налетел на соседние страны члены НАТО, которые "стянули" к белорусским границам войска. Он вспомнил присутствующих там иностранных солдат. А еще – обвинил НАТО в "наращивании военного присутствия вокруг Беларуси", "в провокационных учениях у границ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко прокомментировал возможность наступления на "бедную Польшу". Глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал проведение военных учений стран ОДКБ "Боевое братство — 2023", у границ Польши. Они пройдут с 1 по 6 сентября, на территории Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси.

Лукашенко заверил, что учения не направлены против Польши, хотя для их проведения избраны полигоны и участки местности в западном регионе страны – Брестской, Гродненской и Минской областях Беларуси.
 



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