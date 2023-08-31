Лукашенко отреагировал на требование соседних стран вывести "Вагнер" из Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести "вагнеровцев" из страны. Он назвал требование соседей "необоснованными и глупыми". Об этом он заявил на заседании Совбеза, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Лукашенко назвал заявления иностранных лидеров по поводу пребывания "Вагнера" в стране "истерией".

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"Они достучались до того, что требуют немедленного вывода их из Беларуси. Но сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам большие военные формирования. Ответ прост: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего". Тогда можно и нам выдвигать претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", — сказал Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко налетел на соседние страны члены НАТО, которые "стянули" к белорусским границам войска. Он вспомнил присутствующих там иностранных солдат. А еще – обвинил НАТО в "наращивании военного присутствия вокруг Беларуси", "в провокационных учениях у границ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко прокомментировал возможность наступления на "бедную Польшу". Глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал проведение военных учений стран ОДКБ "Боевое братство — 2023", у границ Польши. Они пройдут с 1 по 6 сентября, на территории Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси.

Лукашенко заверил, что учения не направлены против Польши, хотя для их проведения избраны полигоны и участки местности в западном регионе страны – Брестской, Гродненской и Минской областях Беларуси.

