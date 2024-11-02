Лукашенко отрицает планы Путина: дал новое обещание по поводу войны

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не предоставит территорию своей страны для нападения на Польшу, Украину или страны Балтии. По его словам, именно страны НАТО создают провокации в поисках возможности "задушить" Россию и Белоруссию.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко, выступая на фестивале-ярмарке к празднику урожая "Дожынки", прокомментировал возможность Путина использовать Беларусь для вторжения в соседние страны, в частности Польшу, Литву, Латвию и Украину.
Белорусский диктатор обвинил Запад и страны НАТО, которые по его словам ищут разные способы, чтобы критиковать Беларусь и РФ.
Напомним, что перед полномасштабным вторжением России в Украину белорусский политик уверял, что нападения с Беларуси не будет. Однако Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, атаковавших северные области Украины, в частности, Киевскую, Житомирскую и Черниговскую.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что война до сих пор не закончилась. По его словам, это происходит из-за амбиций президента Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции Лукашенко на войска КНДР на войне в Украине.
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