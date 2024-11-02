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Лукашенко отрицает планы Путина: дал новое обещание по поводу войны

Лукашенко назвал полной глупостью возможность России атаковать другие страны с территории Беларуси.

сегодня, 21:20
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Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не предоставит территорию своей страны для нападения на Польшу, Украину или страны Балтии. По его словам, именно страны НАТО создают провокации в поисках возможности "задушить" Россию и Белоруссию.

Лукашенко отрицает планы Путина: дал новое обещание по поводу войны

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко, выступая на фестивале-ярмарке к празднику урожая "Дожынки", прокомментировал возможность Путина использовать Беларусь для вторжения в соседние страны, в частности Польшу, Литву, Латвию и Украину.

"Никакая Россия не собирается через Беларуси нападать на Польшу, Литву или Латвию, Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами известия воевать с соседями и НАТО не собирается", — пообещал Лукашенко.

Белорусский диктатор обвинил Запад и страны НАТО, которые по его словам ищут разные способы, чтобы критиковать Беларусь и РФ.

"Это они поставили своей целью задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причины чем-то упрекнуть нас", — добавил Лукашенко.

Напомним, что перед полномасштабным вторжением России в Украину белорусский политик уверял, что нападения с Беларуси не будет. Однако Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, атаковавших северные области Украины, в частности, Киевскую, Житомирскую и Черниговскую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что война до сих пор не закончилась. По его словам, это происходит из-за амбиций президента Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Лукашенко на войска КНДР на войне в Украине.



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