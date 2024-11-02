Лукашенко отрицает планы Путина: дал новое обещание по поводу войны

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не предоставит территорию своей страны для нападения на Польшу, Украину или страны Балтии. По его словам, именно страны НАТО создают провокации в поисках возможности "задушить" Россию и Белоруссию.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко, выступая на фестивале-ярмарке к празднику урожая "Дожынки", прокомментировал возможность Путина использовать Беларусь для вторжения в соседние страны, в частности Польшу, Литву, Латвию и Украину.

"Никакая Россия не собирается через Беларуси нападать на Польшу, Литву или Латвию, Украину. Глупость полная. Никто из Беларуси без нашего с вами известия воевать с соседями и НАТО не собирается", — пообещал Лукашенко.

Белорусский диктатор обвинил Запад и страны НАТО, которые по его словам ищут разные способы, чтобы критиковать Беларусь и РФ.

"Это они поставили своей целью задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины. Ищут причины чем-то упрекнуть нас", — добавил Лукашенко.

Напомним, что перед полномасштабным вторжением России в Украину белорусский политик уверял, что нападения с Беларуси не будет. Однако Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, атаковавших северные области Украины, в частности, Киевскую, Житомирскую и Черниговскую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что война до сих пор не закончилась. По его словам, это происходит из-за амбиций президента Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Лукашенко на войска КНДР на войне в Украине.