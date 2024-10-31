Лукашенко озвучил хотели Путина по переговорам: что предлагают Украине

Выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украине и России надо садиться за стол переговоров без предварительных условий.

Александр Лукашенко

"Я всегда говорил, что не бывает так, что только одна сторона виновата. Если конфликт с двух сторон, то обязательно виновата в чем-то и другая. Но сегодня вопрос не в причинах, потом разберемся с причинами. Надо начать решать вопрос за столом переговоров", — заявил Лукашенко.

По его мнению, с началом переговоров возможна остановка боевых действий при определенных условиях, тогда возможно и отведение от линии соприкосновения войск.

"Все возможно, но люди не будут гибнуть! Потом будем говорить о причинах", — подчеркнул Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко считает, что его страна должна быть за столом мирных переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

"Для нас это вопрос гарантий собственной безопасности", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что это не единственный бред, который издал Лукашенко. В частности он заявил, что Запад якобы осознает, что Украина не может победить Россию на поле боя. Именно поэтому, по его мнению, нужны мирные переговоры. По его словам, он якобы имел контакты с умными представителями "цивилизованного Запада", которые показали, что наметился какой-то крен. Лукашенко утверждает, что Запад понял, что нужно договариваться по Украине. Впрочем, добавил он, затем была Курская область, продвижение россиян по всему фронту. Ситуация на земле поменялась. Не мы не хотим мира, все упирается в одного человека, заявил Лукашенко. Таким образом, он намекнул на то, что якобы именно президент Владимир Зеленский не хочет садиться за стол переговоров.



