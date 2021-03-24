Лукашенко планирует устроить теракт в Беларуси - когда и почему

Власти Беларуси планируют создать теракт в здании органов внутренних дел. Об этом сообщили на Телеграмм-канале объединения экс-силовиков Беларуси BYPOL.

Новости Беларуси: Лукашенко может устроить теракт - когда и почему. Фото: planetabelarus.by

Теракт планируется на День Воли, который состоится 25 марта. Как отмечается в сообщении, такой ход необходим власти для создания чрезвычайной ситуации в стране. В теракте должны обвинить оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко.

Бывшие силовики отметили, что имеют полное доверие к своим источникам информации. К тому же участники группы нашли привязки будущей ситуации к сегодняшним событиям: заявлении о готовности вести войну внутри страны, запросу МВД к министру обороны о привлечении военных к охране общественного порядка 25 марта и недавние обвинения Лукашенко в адрес сторонников национального бело-красно-белого флага.

Члены BYPOL отметили, что распространили данную информацию как предупреждение. Бывшие силовики призывают белорусов не отменять запланированные торжества, а просто быть осторожнее.

Объединение советует держаться подальше от админзданий и не пользоваться по возможности общественным транспортом.

Напомним, что белорусский Youtube-канал NEXTA обнародовал видеоролик под названием "Лукашенко. Золотое дно", в котором показал миллионное имущество якобы непризнанного главы государства Александра Лукашенко. В данном фильме рассказывается о 18 объектах недвижимости, которыми, по данным белорусской оппозиции, пользуется Лукашенко. В частности, среди них — резиденции Дворца Независимости, база отдыха "Крупенин" и хутор "Вискули" в Брестской области. Скандальное видео можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, кто может занять пост президента в Беларуси после Лукашенко.

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