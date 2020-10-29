Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси

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Татьяна Лозовенко
Беларусь закрывает границу для обеспечения безопасности в стране. Об этом сегодня, 29 октября, заявил Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Фото: obzor.it
Непризнанный лидер Беларуси отметил, что граница является символом дружбы народов, а сейчас никакой дружбы там нет, так как Беларуси бросили вызов. Народ не виноват, по его словам.
Он отметил, что границам сейчас и так уделяется большое внимания из-за пандемии.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинцам, полякам и литовцам запретили въезд в Беларусь, так как, по мнению Александра Лукашенко, они представляют угрозу.
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