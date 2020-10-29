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Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси

Лукашенко заявил о намерении закрыть границу Беларуси

сегодня, 17:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Беларусь закрывает границу для обеспечения безопасности в стране. Об этом сегодня, 29 октября, заявил Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси

Фото: obzor.it

Непризнанный лидер Беларуси отметил, что граница является символом дружбы народов, а сейчас никакой дружбы там нет, так как Беларуси бросили вызов. Народ не виноват, по его словам. 

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что границам сейчас и так уделяется большое внимания из-за пандемии. 

Как ранее сообщали "Комментарии", украинцам, полякам и литовцам запретили въезд в Беларусь, так как, по мнению Александра Лукашенко, они представляют угрозу. 


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