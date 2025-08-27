Лукашенко прибег к наглому шагу относительно Трампа: раскрыты подробности плана диктатора

Белорусский правитель Александр Лукашенко начал переговоры с представителями США по поводу возможного освобождения политических заключенных. Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, условием для этого шага является частичное смягчение или отмена международных санкций против белорусского режима.

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

По данным трех независимых источников, в случае договоренности из лагерей выйдет значительная часть из около 1300 человек, которых правозащитники считают заложниками режима. В дальнейшем их планируют эвакуировать в одну из стран ЕС во избежание повторных преследований.

Особое внимание Лукашенко уделяет ограничениям, наложенным на государственную авиакомпанию "Белавиа" после инцидента с принудительным приземлением самолета Ryanair в 2021 году, когда был задержан журналист Роман Протасевич. Также под прицелом диктатора — отмена санкций против "Беларуськалия", крупного предприятия по производству калийных удобрений, обеспечивающего значительную часть валютных поступлений страны.

Кроме экономического интереса Лукашенко демонстрирует стремление к политической реабилитации на международной арене. Один из источников утверждает, что он пытается наладить прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выйти из дипломатической изоляции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.