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Лукашенко призвал помочь «братьям россиянам»

Лукашенко призвал помочь "братьям россиянам"

сегодня, 13:48
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Недилько Ксения

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить столько картофеля, чтобы хватило и республике, и России. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко призвал помочь «братьям россиянам»

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картофеля. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Нужно вырастить столько, чтобы хватило нам и России", — сказал он.

"Надо помочь братьям россиянам. И потом, это ведь не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", — отметил Лукашенко.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин 26 мая удивился , что у Белоруссии, которая славится своим картофелем, могут быть проблемы с наличием этого продукта. Об этом зашла речь на встрече с представителями предпринимательских кругов, когда российский лидер размышлял о необходимости налаживать собственное производство картофеля. Как отметил Путин, Лукашенко пожаловался ему, что весь картофель был продан в Россию.

Ранее Лукашенко заявил о непростой ситуации с белорусским картофелем, однако отметил, что все же без нее белорусы не останутся. Лукашенко отмечал, что нужно дополнительно посеять семенной картофель.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минск заявил о переносе стратегических военных учений "Запад-2025" вглубь страны, подальше от границ с ЕС. Это должно уменьшить тревогу соседних стран, в частности, Польши и Литвы. Об этом на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке 28 мая заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.



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