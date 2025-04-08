Лукашенко раскритиковал Трампа и усомнился в его умственных способностях

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг повышения пошлин США, что повлекло за собой масштабную торговую войну на мировом рынке.

Александр Лукашенко

Лукашенко признался, что действия Трампа у него вызывают беспокойство.

"Мы с Владимиром Владимировичем Путиным говорили об этом. Я изложил ему свою позицию и пытаюсь склонить его к тому, что нам пока следует просто наблюдать за событиями в США и действиями Трампа", — отметил он.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на противоречивость американских заявлений. По его словам, с одной стороны он вводит пошлины, а с другой – говорит о том, что готов вести дискуссию об их отмене. При этом он добавил, что все действия Трампа выглядят алогичными.

"Похоже, Трамп пересмотрел ситуацию и подумал: "Слишком резко взял. Пожалуй, стоило сначала все взвесить, а уже потом действовать". Ведь с экономической точки зрения его решение выглядит нелогичным", — добавил он.

При этом Лукашенко признал, что экономика США действительно является одной из ведущих в мире и занимает значительную долю в мировом ВВП, но это не гарантирует стабильности в условиях таможенного противостояния с большим количеством стран.

"Трамп начал торговую войну против стран, которые вместе составляют 75% мирового ВВП — против Японии, Евросоюза и других. Они говорят: "Обойдемся". Ну, возможно, вы сможете обеспечить своих 300 миллионов людей, у вас печатный станок. Но это — сегодня. А что будет завтра?" – риторически спросил Лукашенко.

Он добавил, что в сложившейся ситуации ни России, ни Беларуси не стоит переживать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не ввел пошлины против России.



