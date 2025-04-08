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Лукашенко раскритиковал Трампа и усомнился в его умственных способностях

Лукашенко заявил, что действия Трампа выглядят алогично

сегодня, 16:28
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг повышения пошлин США, что повлекло за собой масштабную торговую войну на мировом рынке.

Лукашенко раскритиковал Трампа и усомнился в его умственных способностях

Александр Лукашенко

Лукашенко признался, что действия Трампа у него вызывают беспокойство.

"Мы с Владимиром Владимировичем Путиным говорили об этом. Я изложил ему свою позицию и пытаюсь склонить его к тому, что нам пока следует просто наблюдать за событиями в США и действиями Трампа", — отметил он.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на противоречивость американских заявлений. По его словам, с одной стороны он вводит пошлины, а с другой – говорит о том, что готов вести дискуссию об их отмене. При этом он добавил, что все действия Трампа выглядят алогичными.

"Похоже, Трамп пересмотрел ситуацию и подумал: "Слишком резко взял. Пожалуй, стоило сначала все взвесить, а уже потом действовать". Ведь с экономической точки зрения его решение выглядит нелогичным", — добавил он.

При этом Лукашенко признал, что экономика США действительно является одной из ведущих в мире и занимает значительную долю в мировом ВВП, но это не гарантирует стабильности в условиях таможенного противостояния с большим количеством стран.

"Трамп начал торговую войну против стран, которые вместе составляют 75% мирового ВВП — против Японии, Евросоюза и других. Они говорят: "Обойдемся". Ну, возможно, вы сможете обеспечить своих 300 миллионов людей, у вас печатный станок. Но это — сегодня. А что будет завтра?" – риторически спросил Лукашенко.

Он добавил, что в сложившейся ситуации ни России, ни Беларуси не стоит переживать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не ввел пошлины против России.




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Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-o-torgovoj-vojne-trampa-nado-ponabljudat-chto-budet-zavtra-donald-mozhet-i-otstupit-707723-2025/
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