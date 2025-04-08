Лукашенко раскритиковал Трампа и усомнился в его умственных способностях

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Ткачик Олеся
Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг повышения пошлин США, что повлекло за собой масштабную торговую войну на мировом рынке.
Александр Лукашенко
Лукашенко признался, что действия Трампа у него вызывают беспокойство.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание на противоречивость американских заявлений. По его словам, с одной стороны он вводит пошлины, а с другой – говорит о том, что готов вести дискуссию об их отмене. При этом он добавил, что все действия Трампа выглядят алогичными.
При этом Лукашенко признал, что экономика США действительно является одной из ведущих в мире и занимает значительную долю в мировом ВВП, но это не гарантирует стабильности в условиях таможенного противостояния с большим количеством стран.
Он добавил, что в сложившейся ситуации ни России, ни Беларуси не стоит переживать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не ввел пошлины против России.
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