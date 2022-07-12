Лукашенко раскрыл план, как НАТО планирует напасть на Россию

Самопровозглашенный президент Беларуси, который в первые дни российского вторжения в Украину прославился рассказами о карте, на которой у него якобы было отмечено как Украина собиралась напасть на Россию и Беларусь, теперь решил заявить, что ему стал известен план о том, как страны НАТО собрались нападать на Россию через территорию Белоруссии и Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает телеграмм-канал "Пул первого".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявил, что якобы сейчас разрушается система глобальной безопасности в странах Запада. Мол США и другие страны пытаются публично представить свои действия, как усиление оборонительного союза, а на самом же деле, уверен Лукашенко, НАТО формирует "бронированный кулак", который создаётся не для обороны и белорусские военные это видят. Более того, подчеркнул Лукашенко, есть информация, что в НАТО разработали стратегические планы нападения на Россию, главный удар должен произойти через территорию Украины и Беларуси.

По словам Лукашенко, именно сейчас на Западе решили, что наступил тот самый подходящий момент для очередного броска на восток.

Выступая перед белорусскими военными диктатор заявил, что в странах НАТО до сих пор есть фашисты. Именно поэтому он приказал ещё в феврале закрыть с Западом границы.

Стоит отметить, что Беларусь с первых дней войны предоставила России свою территорию, как для вторжения в Украину, так и для обстрела ракетами и бомбами мирных городов.

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