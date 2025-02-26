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Лукашенко рассчитывает на возобновление хороших отношений с США, как во время первого срока Трампа

Лукашенко может попытаться использовать «российский фактор» и «фактор войны», но считает, что для новой администрации Трампа этого будет недостаточно.

сегодня, 15:05
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Клименко Елена

В первый срок администрации Дональда Трампа отношения между Беларусью и США были наиболее положительными. Сейчас Минск снова пытается подать сигналы Вашингтону в надежде на подобный результат. Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Тишкевич.

Лукашенко рассчитывает на возобновление хороших отношений с США, как во время первого срока Трампа

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

"Администрация Трампа была выгодна Лукашенко. Лучший период отношений с США пришелся на первый срок Трампа, когда Майк Помпео посетил Минск в феврале 2020 года. Это был первый визит госсекретаря США в Беларусь более 25 лет. Также стоит упомянуть родственные связи Джареда Кушнера с Беларусью, а еще личный стиль Трампа, который часто предпочитал общаться напрямую, минуя институциональные механизмы", – отметил Тишкевич.

Он также напомнил о недавнем визите высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, приехавшего в Беларусь из-за освобождения политических заключенных, и предположил, что это может стать началом обсуждения возможного ослабления санкций в обмен на массовое увольнение политзаключенных.

Эксперт отметил, что Лукашенко может попытаться использовать "российский фактор" и "фактор войны", но считает, что для новой администрации Трампа этого будет недостаточно, поскольку им нужны более конкретные и практические предложения.

Тишкевич напомнил случай 2018 года, когда Китай отказался от приема иностранных пластиковых отходов, а уже в следующем году Вьетнам согласился на это, став для администрации Трампа хорошими партнерами.

Как уже писали "Комментарии", в Беларуси происходит проверка боеготовности некоторых частей, однако это не увеличивает угрозу для Украины. Об этом заявил во время брифинга в Укринформе представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3964659-lukasenko-spodivaetsa-na-taki-z-garni-vidnosini-zi-ssa-ak-za-persoi-kadencii-trampa-ekspert.html
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