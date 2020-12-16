Лукашенко рассказал, когда уйдет в отставку

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Владимир Лавский
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с медиками в Могилеве в очередной раз сказал, что не собирается держаться за власть и готов покинуть свой пост. Слова белорусского лидера приводит информационное агентство "РИА Новости".
По словам Лукашенко, он и далее будет защищать страну от внешнего влияния, учитывая, что это центр Европы, и каждый захочет урвать себе кусочек страны. Также президент также призвал "сохранить страну" и выразил уверенность, что так и будет.
Как ранее сообщали "Комментарии", Лукашенко обратился к Украине с требованием "очнуться".
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