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Лукашенко рассказал, когда уйдет в отставку

Президент Беларуси ждет последнего слова от омоновцев и медиков

сегодня, 00:15
Автор:

Владимир Лавский

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с медиками в Могилеве в очередной раз сказал, что не собирается держаться за власть и готов покинуть свой пост. Слова белорусского лидера приводит информационное агентство "РИА Новости". 

Лукашенко рассказал, когда уйдет в отставку

"Все будете решать вы (граждане – ред.). Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает … Но никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал" – до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет", — сказал Лукашенко во вторник в Могилеве на встрече сотрудниками областной клинической больницы, соответствующий видеофрагмент показал телеканал СТВ.

По словам Лукашенко, он и далее будет защищать страну от внешнего влияния, учитывая, что это центр Европы, и каждый захочет урвать себе кусочек страны. Также президент также призвал "сохранить страну" и выразил уверенность, что так и будет.

"И опять — не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего. И это моя главная задача", — заметил он.

Как ранее сообщали "Комментарии", Лукашенко обратился к Украине с требованием "очнуться". 


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Источник: https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
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