Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин из-за войны в Украине

Лиля Воробьева
Президент России Владимир Путин "жалеет о многих вещах", связанных с войной против Украины.
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
Об этом в интервью американскому журналу Time заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
В ответ на вопрос журналиста, сожалеет ли Путин о начале полномасштабного вторжения, белорусский лидер ответил: "Да, я так думаю. Я уверен, что он о многом сожалеет".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Белоруссии и своего сына, которого называют его преемником.
Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.
Белорусский лидер предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.
Лукашенко также прокомментировал возможность баллотироваться на следующий президентский срок.