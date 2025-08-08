logo

Беларусь Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин из-за войны в Украине
Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин из-за войны в Украине

Александр Лукашенко признался, о чем сожалеет Владимир Путин.

8 августа 2025, 19:16
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент России Владимир Путин "жалеет о многих вещах", связанных с войной против Украины.

Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин из-за войны в Украине

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Об этом в интервью американскому журналу Time заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мне кажется, что эта война, эта специальная военная операция, пошла не так, как он думал", — сказал Лукашенко, комментируя действия российского диктатора.

В ответ на вопрос журналиста, сожалеет ли Путин о начале полномасштабного вторжения, белорусский лидер ответил: "Да, я так думаю. Я уверен, что он о многом сожалеет".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока решил не баллотироваться на следующий президентский срок. Не видит на посту президента Белоруссии и своего сына, которого называют его преемником.

Лукашенко рассчитывает, что его преемник продолжит эволюционное развитие страны, пишет "Белта". Белорусский лидер заявил, что не рассматривает сына, о котором пишут западные СМИ как о преемнике будущим президентом.

"Нет, он не преемник… Нет, нет, нет. Вот ты его спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер предположил, что следующим президентом Беларуси может стать человек, который будет проводить несколько иную политику.

"Только сразу пусть ничего не ломает, а так, как я делал, — опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну, чтобы не было этой ломки революционной. А если он убедит общество, что нужно идти в какое-то другое состояние, ради бога", — сказал он.

Лукашенко также прокомментировал возможность баллотироваться на следующий президентский срок.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит...", — отметил он.



Источник: https://time.com/7308021/lukashenko-belarus-minsk-backchannel-trump-putin/
