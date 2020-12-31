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Лукашенко рассказал о новогоднем желании

Президент Беларуси ждет благодарности от населения

сегодня, 17:15
Автор:

Владимир Лавский

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что народ когда-то отблагодарит его за все, что он сделал вместе со своей командой. Об этом он рассказал журналистам, передает БелТА.

Лукашенко рассказал о новогоднем желании

Новогоднее желание Лукашенко в 2020 году — услышать от белорусского народа "спасибо".

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии", — заявил он.

Непризнанный президент также добавил, что пить на Новый год не будет. Ему "нужно будет дежурить".

"Когда все пьют — а на Новый год все пьют, — хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", Папа Римский впервые пропустит новогоднюю мессу. 


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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-v-kanun-novogo-goda-posetit-rnpts-detskoj-onkologii-gematologii-i-immunologii-422416-2020/
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