Лукашенко рассказал о новогоднем желании

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что народ когда-то отблагодарит его за все, что он сделал вместе со своей командой. Об этом он рассказал журналистам, передает БелТА.

Новогоднее желание Лукашенко в 2020 году — услышать от белорусского народа "спасибо".

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии", — заявил он.

Непризнанный президент также добавил, что пить на Новый год не будет. Ему "нужно будет дежурить".

"Когда все пьют — а на Новый год все пьют, — хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", — заявил Лукашенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", Папа Римский впервые пропустит новогоднюю мессу.

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