Лукашенко рассказал о новогоднем желании

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Владимир Лавский
Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что народ когда-то отблагодарит его за все, что он сделал вместе со своей командой. Об этом он рассказал журналистам, передает БелТА.
Новогоднее желание Лукашенко в 2020 году — услышать от белорусского народа "спасибо".
Непризнанный президент также добавил, что пить на Новый год не будет. Ему "нужно будет дежурить".
Как ранее сообщали "Комментарии", Папа Римский впервые пропустит новогоднюю мессу.
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