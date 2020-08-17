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Лукашенко рассказал о повторных выборах в Беларуси и судьбе бастующих заводчан

Лукашенко заявил, что бастующих на МЗКТ и других заводах Беларуси ждут увольнения

сегодня, 14:18
Автор:

Елена Волкова

На сегодняшнем митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу на президентских выборов которого признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования. По его словам, вторых выборов не будет. А заводчан, которые устраивают забастовки на белорусских предприятиях, ждут увольнения, передает агентство БелТА.

На митинге сотрудников Минского завода колесных тягачей Лукашенко заявил: “Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением сделал. Их (выборов – ред.) не будет. Потому что не будет МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все”.

Лукашенко рассказал о повторных выборах в Беларуси и судьбе бастующих заводчан

Всех бастующих, по словам Лукашенко, ждут увольнения: дескать, на заводах и так много лишних работников, которых держат, чтобы “не выбрасывать на улицу”. Впрочем, после угрожающего выступления митинг продолжился, а Лукашенко экстренно улетел с завода на вертолете.

Напомним, вчера новоизбранный президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге у Дома правительства произнес речь о протестах в своей стране. Однако речь стала популярной не столько у народа, сколько в интернете. Пользователи разобрали выступление Лукашенко на мемы и сравнили его с не менее популярным в свое время в Сети экс-президентом Украины Виктором Януковичем.


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