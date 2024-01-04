Лукашенко решил подстраховаться: какое решение принял диктатор, чтобы не оказаться за решеткой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в закон о президенте, которые в частности гарантируют ему неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость после отставки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт президента РБ.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Поправки предусматривают приведение закона в соответствие с обновленной Конституцией и, среди прочего, определяют гарантии для президента и его семьи, в том числе после окончания его полномочий.

Ранее издание "Радыё Свабода" сообщало, что президент, прекративший осуществлять свои полномочия в частности: становится делегатом Всебелорусского народного собрания, а с его согласия – пожизненным членом Совета Республики; будет иметь пожизненную государственную охрану; обладает неприкосновенностью, "не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением своих президентских полномочий", не может быть задержан или предан суду в связи с этим; кроме того, иммунитетом будут обладать и члены его семьи; жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, другое имущество, документы экс-президента и его семьи также будут неприкосновенны; экс-президент сохраняет право на прежнее "президентское" медицинское обслуживание и транспортное обслуживание; жизнь и здоровье экс-президента должны быть застрахованы за счет республиканского бюджета; имеет право на пожизненное ежемесячное пособие, равное заработной плате действующего президента, установленной законом; после отставки президент получает в дар государственную недвижимость, в том числе участок с расположенными на нем капитальными строениями.

Кроме того, нынешние поправки устанавливают, что президентом Беларуси может стать только гражданин не моложе 40 лет, который прожил в республике не менее 20 лет перед выборами и не имел иностранного вида на жительство.

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