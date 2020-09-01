Лукашенко: С приходом альтернативной власти Беларусь порежут на куски

Лукашенко заявил, что не держится за власть - просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну. Об этом он заявил в интервью журналисту агентства новостей БЕЛТА сегодня, 1 сентября.

Президент Беларуси также подчеркнул, что миллионы людей в стране поддерживают политику, которую он реализовывает, и он может смело говорить о том, что, если к власти придёт оппозиция, в отношении этих людей и их детей начнутся репрессии.

Источник: Белта

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал глава государства.

Говоря о политиках, которые "изменили его власти" и вошли в так называемый координационный совет, Лукашенко заявил, что в любом государстве хватает "переобувшихся" чиновников.

"Рано или поздно эти люди ответят по закону! По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело", - подчеркнул белорусский президент.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина "заморозила" дипломатические контакты с Беларусью.

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