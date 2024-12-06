Лукашенко сказал, кого боится больше, чем Украину, и попросил "Орешник": что ответил Путин

Лидер России Владимир Путин согласился разместить "Орешник" в Беларуси, по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания "ТАСС".

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Среди прочего глава Кремля заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. Однако перед этим нужно определить минимальную дальность этих комплексов.

По словам Путина, чем меньше дальность "Орешника", тем больше мощность боевой части. В случае группового внедрения его сила аналогична ядерному орудию, но без радиационных последствий.

Путин убежден, что затраты на размещение "Орешника" в Белоруссии будут минимальными. В Белоруссии "Орешник" будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей, по словам Путина, будет за Минском.

Издание сообщает, что Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Беларуси.

Также Лукашенко посетовал на повышение уровня угрозы. "В Литве и Польше к границе с Белорусью стягиваются, в частности, силы НАТО, это угроза больше, чем на границе с Украиной", — сказал Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году Россия может столкнуться с проблемами из-за развязанной в Украине войны. По данным The Washington Post, из-за огромных потерь и проблем с производством в РФ возникнет дефицит танков.

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