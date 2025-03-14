Лукашенко снова набросился с оскорблениями на Зеленского (ВИДЕО)

Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский когда-то был ему как сын, а также намекнул, что представители Украины тайно общались с Путиным.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Самопровозглашенный президент Беларуси выступил с очередными оскорблениями в адрес украинского лидера во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой в Москве.

Лукашенко рассказал, что "некоторые представители Украины" разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они ему звонили по телефону, рассказывали. Он говорил с некоторыми. Ну, это не публичная была договоренность, что они будут говорить. Это пока Владимир Владимирович не обнародует. У меня таких полномочий нет. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты, Ольга, не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить. Потому вот они такие пропагандисты. Но там под одеялом, под покровом, какими-то идут, как всегда", — заявил Лукашенко.

Скабеева предположила, что такие действия могут свидетельствовать о "движениях по поводу свержения Зеленского" и уточнила, как теперь Лукашенко называет президента Украины, учитывая, что раньше обращался к нему просто как "Володя".

"Володя, как сын мне был, а поступил как гнида", – ответил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко назвал условие, когда "Украине и Европе придет труба". Лукашенко во время своего визита в Россию сделал новое заявление о переговорах США и России. По его словам, если они договорятся, то "Украине и Европе будет труба". Такое безумное заявление он сделал во время совместного брифинга с Путиным. Его слова цитируют белорусские паблики.



