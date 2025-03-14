Лукашенко снова набросился с оскорблениями на Зеленского (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский когда-то был ему как сын, а также намекнул, что представители Украины тайно общались с Путиным.
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
Самопровозглашенный президент Беларуси выступил с очередными оскорблениями в адрес украинского лидера во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой в Москве.
Лукашенко рассказал, что "некоторые представители Украины" разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным.
Скабеева предположила, что такие действия могут свидетельствовать о "движениях по поводу свержения Зеленского" и уточнила, как теперь Лукашенко называет президента Украины, учитывая, что раньше обращался к нему просто как "Володя".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко назвал условие, когда "Украине и Европе придет труба". Лукашенко во время своего визита в Россию сделал новое заявление о переговорах США и России. По его словам, если они договорятся, то "Украине и Европе будет труба". Такое безумное заявление он сделал во время совместного брифинга с Путиным. Его слова цитируют белорусские паблики.
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