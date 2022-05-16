Лукашенко снова пытается избежать прямого участия в войне в Украине, – британская разведка

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается всеми возможными способами избежать прямого участия белорусских войск в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, в начале мая в Беларуси стартовали военные учения вблизи украинской границы, после чего официальный Минск заявил о том, что у самой границы с Украиной будут базироваться силы специальных операций.

В британской разведке отмечают, что белорусские войска будут выполнять задачу по сдерживанию ВСУ, которые будут вынуждены оставаться вблизи белорусской границы. Группировки белорусских войск не будут позволять украинским защитникам помочь украинским защитникам отбивать атаки россиян на востоке Украины.

В отчете говорится, несмотря на постоянное давление со стороны Москвы белорусские войска не были вовлечены в прямой военный конфликт в Украине. При этом российские войска использовали и продолжают использовать территорию Беларуси для атак на Украину. В свое время именно с территории Беларуси россияне атаковали столицу Украины Киев, а также вторглись на территорию Черниговской области.

В Лондоне уверены, что Лукашенко до сих пор находится в непростой ситуации и пытается балансировать между поддержкой России и прямым участием белорусских сил в войне против Украины. Самопровозглашенный президент до сих пор опасается, что, если он отдаст приказ белорусским военным вторгнуться в Украину, то это приведет к тому, что Запад введёт еще более убийственные санкции против Беларуси. Кроме того, украинцы будут мстить белорусам, да и сами белорусы, которые служат в белорусской армии, могут взбунтоваться.

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