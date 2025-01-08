Лукашенко снова собрался на поклон к Си: что задумал

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к очередному визиту в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Этот визит, как отметил в эфире Freedom представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич имеет две ключевые цели: получение финансовой помощи и демонстрация своей политической субъектности, независимой от Кремля.

Александр Лукашенко

По словам эксперта, Лукашенко пытается создать иллюзию, что его власть не полностью зависит от Москвы. Однако, как отмечает политик, содержание режима Лукашенко "на 110%" обеспечивается поддержкой кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Даже верная ему номенклатура знает, что без Путина Лукашенко не простоит ни дня, и даже они его за это и презирают", — отметил Мацкевич.

Окружение Лукашенко, по словам политика, стремится придать своему лидеру образ субъектного политика, признаваемого на международной арене. По его мнению, Лукашенко очень важно показать, что он интересен Пекину, и что он – не просто диктатор, а региональный игрок. Именно с этим связаны его попытки заявить о себе как о возможном посреднике в мирных переговорах, где он мог бы получить гарантии безопасности, добавил политик.

Впрочем, как отметил Мацкевич, эти попытки "выйти на геополитическую арену" вряд ли принесут результаты, поскольку репутация Лукашенко в мире остается крайне негативной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Беларусь хочет вырваться из международной изоляции, в которую попала из-за военной помощи России. Александр Лукашенко ищет новые пути вырваться из "объятий РФ".



