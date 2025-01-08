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Лукашенко снова собрался на поклон к Си: что задумал

У Лукашенко готовят его визит в Китай, где самопровозглашенный президент Беларуси хочет решить две задачи

8 января 2025, 12:49
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Ткачик Олеся

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к очередному визиту в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Этот визит, как отметил в эфире Freedom представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич имеет две ключевые цели: получение финансовой помощи и демонстрация своей политической субъектности, независимой от Кремля.

Лукашенко снова собрался на поклон к Си: что задумал

Александр Лукашенко

По словам эксперта, Лукашенко пытается создать иллюзию, что его власть не полностью зависит от Москвы. Однако, как отмечает политик, содержание режима Лукашенко "на 110%" обеспечивается поддержкой кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Даже верная ему номенклатура знает, что без Путина Лукашенко не простоит ни дня, и даже они его за это и презирают", — отметил Мацкевич.

Окружение Лукашенко, по словам политика, стремится придать своему лидеру образ субъектного политика, признаваемого на международной арене. По его мнению, Лукашенко очень важно показать, что он интересен Пекину, и что он – не просто диктатор, а региональный игрок. Именно с этим связаны его попытки заявить о себе как о возможном посреднике в мирных переговорах, где он мог бы получить гарантии безопасности, добавил политик.

Впрочем, как отметил Мацкевич, эти попытки "выйти на геополитическую арену" вряд ли принесут результаты, поскольку репутация Лукашенко в мире остается крайне негативной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Беларусь хочет вырваться из международной изоляции, в которую попала из-за военной помощи России. Александр Лукашенко ищет новые пути вырваться из "объятий РФ".




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Источник: https://uatv.ua/uk/lukashenko-planuye-zustritysya-z-si-tsili-biloruskogo-dyktatora-nazvav-matskevych/
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