

Центральная избирательная комиссия Беларуси официально зарегистрировала пятерых кандидатов на выборы президента, которые состоятся 26 января 2025 года.

Александр Лукашенко. Фото: РБК

Такое решение было принято на заседании ЦИК 23 декабря после проверки подлинности подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко получил поддержку 2 518 145 избирателей. -предпринимателем, получила 121 077 подписей, а Александр Хижняк, лидер Республиканской партии труда и справедливости, — 112 779.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 26 января. Перед этим состоится досрочное голосование, а избирательная кампания продлится с 1 по 25 января 2025 года.

Следует отметить, что с 1996 года результаты выборов и референдумов в Беларуси не признаются международным сообществом.

Действующие за рубежом белорусские демократические силы называют эти выборы "спецоперацией для сохранения власти", а правозащитники обращают внимание на отсутствие реальной конкуренции Несколько западных стран уже заявили, что не признают результаты голосования.

Выборы проводятся в условиях продолжающегося политического кризиса, масштабных репрессий и по оценкам международных организаций не соответствуют стандартам свободы и демократии. В стране не осталось официально зарегистрированных оппозиционных партий или независимых общественных организаций.

Портал "Комментарии" писал, что в МИД Беларуси заявили, что РБ также должен присутствовать за столом переговоров по Украине , чтобы интересы Беларуси также были учтены.