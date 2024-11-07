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Лукашенко спрогнозировал, сможет ли Трамп остановить войну в Украине

Лукашенко считает, что Трампу придется договариваться со многими игроками, чтобы завершить войну в Украине

сегодня, 13:43
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира, если ему удастся остановить войну.

Лукашенко спрогнозировал, сможет ли Трамп остановить войну в Украине

Александр Лукашенко

"Трампу следует приложить максимум усилий не только для того, чтобы сделать Америку большой – пусть она делает это, но также в глобальных интересах, если Соединенные Штаты претендуют на мировое лидерство", – подчеркнул Лукашенко.

При этом Лукашенко напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп обещал прекратить войны, в том числе конфликт в Украине. По словам главы Беларуси, если Трамп выполнит свое обещание, можно будет подать петицию на присуждение ему Нобелевской премии как признание за совершённое благо.

"Есть надежда, что он будет соблюдать свои слова, хотя в США это может быть непросто, как у нас", – отметил Лукашенко.

В то же время он отметил, что не все будет зависеть от Трампа, особенно по поводу конфликта в Украине, где нужно привлечь стороны противостояния.

"Трамп будет пытаться остановить войну, но этот процесс не односторонний — необходимы договоренности не только с Россией, но и со многими другими странами", — добавил он.

Кроме того, Трамп заявлял, что стремится "поставить Китай на место". Однако Лукашенко скептически отозвался, отметив, что еще не родился человек, способный это сделать.

Поэтому, по его мнению, ко всему, что говорится в предвыборной кампании, следует относиться осторожно. Сегодня обстоятельства могут измениться, но если США и их союзники будут желать мира в Европе, Беларусь готова способствовать этому, заявил Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором представила якобы мирный план Дональда Трампа по окончании войны в Украине.




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Источник: https://belta.by/president/view/lukashenko-esli-trampu-udastsja-prekratit-vojny-my-vydvinem-ego-na-nobelevskuju-premiju-673859-2024/
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