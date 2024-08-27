Лукашенко удивил новым заявлением о вступлении в войну

Александру Лукашенко предлагают отвлечься от России и присоединиться к Украине в борьбе против оккупационной агрессии. Об этом президент Беларуси заявил на республиканском педагогическом совете.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По его словам, из разных источников поступают предложения, которые ему сложно принять. "Нам постоянно советуют отступить здесь, отдать там, идя вплоть до того, что мне рекомендуют бросить Россию и встать на сторону Украины. Говорят, что НАТО разместит свои войска возле Смоленска. Таких предложений я получаю много, но 99% из них абсолютно неприемлемы". для нас", – заявил Лукашенко.

Однако, как всегда, он решил не раскрывать подробности и имена тех, кто выдвигает такие идеи. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь оказалась в "очень сложной ситуации", увязывая это с войной на юге и угрозами со стороны Запада.

"Мы живем в чрезвычайно трудные времена. Война на юге, бешеные планы Запада по отношению к нам – все это нужно держать под контролем. Наша задача состоит в том, чтобы направить страну с Запада на Восток и сделать так, чтобы на Востоке нас приняли. Это удается , но это тяжелый труд", – подытожил Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США ответили, созрел ли Лукашенко до того, чтобы вступить в войну против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, опасаясь за свой режим, вряд ли рискнет вступить в войну против Украины. Однако Беларусь может преследовать цель отвлечь и растянуть украинские силы.

Американские аналитики ISW отмечают, что Украина сделала предупреждение Беларуси в связи с недавним наращиванием белорусских сил на украинской границе в Гомельской области.

