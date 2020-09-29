Лукашенко улетел: в Минске протестующие запустили неугодного народу президента в виде Олимпийского мишки

В Минске протестующие запустили в небо воздушную голову президента Беларуси Александра Лукашенко, назвав ее Олимпийским мишкой. Об этом сообщает издание Трибуна на странице в Facebook.

Активисты запустили воздушные шарики с надписью "ОМОН", а к ним прикрепили олимпийского мишку с изображением Лукашенко.

"Крутой перформанс минчан. В небо на шарах отправлен белорусский олимпийский мишка", — подписали сообщение участники перфоманса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с французским президентом Эммануелем Макроном на фоне массовых протестов в Республике. Она заручилась его поддержкой и всяческому способствованию проведению демократических выборов, где народ Беларуси, наконец, сможет сделать свободный выбор в сторону прозападных ценностей.

"Мы будем действовать. Я уважаю и восхищаюсь участием Светланы. Как европейцы, мы сделаем все, чтобы помочь беларусскому народу. Мы воспользуемся медиацией в формате ОБСЕ, чтобы достичь прогресса. У нас была замечательная дискуссия, и сейчас нам нужно быть прагматичными и поддержать беларусский народ. Мы сделаем все что в наших силах, поверьте мне", — заверил Тихановскую Макрон.



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