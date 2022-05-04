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Лукашенко устроил внезапную проверку сил реагирования

После переговоров Путина и Лукашенко вдруг начали проверять готовность дивизиона в Беларуси

сегодня, 09:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут включать, в частности, переброску частей и подразделений в определенные районы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

Лукашенко устроил внезапную проверку сил реагирования

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Официальный Минск сообщает, что проверка стартует 4 мая. Отмечается, что в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач

При этом в Минобороны Беларуси поспешили заявить, что такие действия белорусской армии не представляют никакой угрозы соседним государствам, также нет никакой опасности для стран Европы. 

При этом провластное издание "Белта" отмечает, что постепенно количество войск, которые привлекаются к проверке, будет увеличиваться. Белорусские военные будут должны ориентироваться в ранее незнакомой местности и оперативно выполнять поставленные задачи. 

Отметим, о проведении внезапной проверки белорусской армии ранее не сообщалось. Настораживает лишь, что идея о ее проведении могла возникнуть после телефонного разговора самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Тогда официально было сообщено, что два лидера обсудили тему "специальной военной операции" России на Донбассе. При этом Кремль уже не единожды использовал территорию Беларуси на вторжения в Украину и продолжает использовать военные полигоны Беларуси для обстрела мирных украинских городов и сел.

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Источник: https://www.mil.by/ru/
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