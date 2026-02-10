Лукашенко уже скрывает свое желание воевать: какое срочное решение принято

Самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко объявил о старте работ по созданию национальных производственных площадок для изготовления боеприпасов. Речь идет о налаживании выпуска 152 - миллиметровых артиллерийских снарядов, боеприпасов для реактивных систем залпового огня типа "Град", а также выстрелов для гранатометов. Соответствующее заявление он сделал на совещании, о чем сообщили государственные белорусские СМИ.

Фото: из открытых источников

Лукашенко объяснил, что полномасштабная война против Украины продемонстрировала решающую роль классических способов поражения, прежде всего артиллерии. По его словам, расходы боеприпасов остаются чрезвычайно большими, а потому зависимость от внешних поставок рискованна. Именно это, по утверждению белорусского лидера, и явилось ключевым аргументом в пользу развития собственного оборонного производства.

"По-прежнему во время войны в Украине мы видим, что большую роль играют обычные средства вооружения – артиллерия, 152-миллиметровые боеприпасы к ней, а также очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град"… Поэтому приняли решение строить у нас соответствующие производства, которые смогут выпускать достаточное количество".

Он также отметил, что Беларусь уже имеет опыт в этом направлении, в частности, наладила выпуск собственных патронов. Следующим шагом, по его словам, должно стать производство выстрелов для гранатометов.

"В свое время перед нами стоял вопрос производства собственных патронов – мы его решили… Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои", – сказал он.

Отдельное внимание Лукашенко уделил теме хранения боеприпасов, подчеркнув, что они могут длительное время находиться на складах без потери качества. В то же время, он жестко предупредил подчиненных о персональной ответственности в случае срыва сроков реализации проекта.

"Упаси вас Боже сорвать это мероприятие по срокам", — добавил он.

