Лукашенко во время "инаугурационной" речи расхвалил диктатуру в Беларуси

25 марта в Беларуси состоялась торжественная "инаугурация" Александра Лукашенко, который уже впервые за семь лет снова заявил о своем пребывании в должности президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в Минске, а местные СМИ сообщили об этом мероприятии.

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

В своем выступлении Лукашенко пообещал "верно служить народу Беларуси", защищать права и свободы граждан и тщательно выполнять свои обязанности. Одним из самых громких заявлений стало его мнение о том, что "пол миру мечтает" о такой "диктатуре", как в Беларуси. Он утверждает, что "демократия в стране даже больше, чем у тех, кто пытается определять ее стандарты", подчеркивая свою позицию относительно режима в стране. Лукашенко также утверждает, что в их стране "свобода слова на высоком уровне", а режим более эффективен, чем в западных демократиях, критикующих его правление.

Кроме того, Лукашенко недавно снова упоминал о президенте Украины Владимире Зеленском во время своего интервью с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Он заявил, что в определенный момент Зеленский был для него как сын, но после перемен в его политике он назвал его "гнидой", выразив разочарование по поводу его действий. Лукашенко также обсудил вопросы военного сотрудничества с Россией, отметив, что Беларусь уже завершила производство пусковых установок для российских ракетных комплексов "Орешник", однако сама Россия еще не передала эти ракеты Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский когда-то был ему "как сын", а также намекнул, что представители Украины тайно общались с Путиным.