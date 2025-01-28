Лукашенко вспомнил Трампа и заявил о создании собственной криптовалюты

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна работает над созданием собственной криптовалюты. По его словам, сейчас процесс находится на начальной стадии, однако проект будет быстро развиваться.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Как сообщает агентство БелТА, Александр Лукашенко рассказал о задачах по созданию криптовалюты в Беларуси.

"В Беларуси мы работаем над созданием криптовалюты. Излишки электроэнергии у нас есть. Задача такая поставленная специалистам, правительству, и недавно мне наши айтишники прислали письмо. Нам предлагают это направление. Они сами предлагают, но нужно им помочь — поработать над искусственным интеллектом и криптовалютой" ", – сказал Лукашенко.

По его словам, нормально вести расчеты в криптовалюте, а у Беларуси есть излишки электроэнергии, которые помогут ее создать. Хотя проект находится в начальной стадии, Лукашенко обещает быстро внедрить криптовалюту.

"Трамп тоже заявил о криптовалюте, там, он вообще сторонник этого. А нам это нормально, расчеты вести в крипте", — сказал Лукашенко.

Криптовалюты были легализованы в Беларуси в 2017 году. Однако в сентябре прошлого года Лукашенко подписал указ, запрещающий физическим лицам и индивидуальным предпринимателям заниматься покупкой и продажей токенов на иностранных площадках, не являющихся резидентами особой экономической зоны Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп выпустил собственную криптовалюту. Кроме того, первая леди США Мелания Трамп выпустила собственную монету.

Также "Комментарии" писали, что криптовалюта в США будет регулироваться новыми правилами.